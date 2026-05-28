Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ricoverato per infarto all’ospedale di Ragusa: apprensione in città

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C’è apprensione a Pozzallo per le condizioni del sindaco Roberto Ammatuna, ricoverato nella notte all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dopo essere stato colpito da un infarto. La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando vicinanza e numerosi messaggi di sostegno da parte di cittadini, amministratori e conoscenti del primo cittadino.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Ammatuna sarebbe stato trasferito nel presidio ospedaliero ragusano per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle sue condizioni cliniche, mentre la situazione resta costantemente monitorata dai sanitari.

In città il clima è di forte preoccupazione. Roberto Ammatuna rappresenta da anni una figura centrale della politica locale e il suo ricovero ha generato una diffusa ondata di affetto e solidarietà. Sui social e attraverso messaggi privati, tanti cittadini stanno esprimendo vicinanza al sindaco, augurandogli una pronta guarigione e un rapido ritorno alla guida della città.

Anche dal mondo istituzionale stanno arrivando attestati di stima e sostegno nei confronti del primo cittadino di Pozzallo, da sempre impegnato nell’attività amministrativa e nella vita pubblica del territorio.

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