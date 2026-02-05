Home / Attualità

Sicurezza stradale a Ragusa: controlli velocità con Telelaser per tutto febbraio

05 Feb 2026 13:14

La Polizia Municipale di Ragusa comunica che nelle strade sottoindicate, dal 9 al 28 febbraio  2026, potranno essere effettuati controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

Lunedì 9 febbraio 2026

Via A. Grandi / c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Martedì 10 febbraio 2026

Via Giovanni Leone / via Montale;

Mercoledì 11 febbraio 2026

Via A. Grandi / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;

Giovedì 12 febbraio 2026

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300)/ c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Venerdì 13 febbraio 2026

Via Giovanni Leone / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;

Sabato 14 febbraio 2026

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300)/ Via A. Grandi;

Lunedì 16 febbraio 2026

C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200 / via Montale;

Martedì 17 febbraio 2026

Via A. Grandi / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;

Mercoledì 18 febbraio 2026

via Montale / C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Giovedì 19 febbraio 2026

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300)/ Via Fieramosca – Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;

Venerdì 20 febbraio 2026

Via A. Grandi / Via Giovanni Leone;

Lunedì 23 febbraio 2026

Via A. Grandi / S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;

Martedì 24 febbraio 2026

Via Giovanni Leone / via Montale;

Mercoledì 25 febbraio 2026

Via A. Grandi / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;

Giovedì 26 febbraio 2026

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300) / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;

Venerdì 27 febbraio 2026

via Montale / Via Giovanni Leone;

Sabato 28 febbraio 2026

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300) / Via A. Grandi.

