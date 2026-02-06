Sicurezza a Scicli, blitz dei carabinieri tra centro storico e Jungi

Ad una settimana o poco più i militari dell’Arma sono tornati nella cittadina barocca setacciando i quartieri più a rischio. L’attività di controllo nella serata di ieri quando i carabinieri sono stati visti oltre che nel centro storico anche al villaggio Jungi, quartiere periferico della città. Con i carabinieri hanno operato anche le unità cinofili addestrate per il ritrovamento di armi e droga. Non si conosce l’esito dell’operazione coordinata dalla Compagnia di Modica con in campo anche i carabinieri della Tenenza di Scicli. Non si esclude che la partecipazione diretta dei cani possa avere dato qualche risultato con il ritrovamento di sostanze stupefacenti. Salutata positivamente, in città, l’operazione di controllo dei militari dell’Arma che arriva dopo alcuni episodi delinquenziali registratisi nel centro abitato. La rissa fra tre persone, nella rotatoria di via Ospedale, ha portato un cittadino straniero in ospedale per ferite da coltello; un furto in un’abitazione al quartiere Logge in pieno giorno ed in pieno centro in un condominio di via Emanuele Filiberto ha messo in allarme i condomini del palazzo ed in ultimo, come limite temporale, il pestaggio a Donnalucata di un uomo di 70 anni ad opera di tre persone di cui uno pare sia stato individuato. La presenza dei militari dell’Arma con attività di controllo sia nelle ore serali e notturne che in pieno giorno fa intendere che l’attenzione delle forze di polizia è massima e ciò può alleggerire la tensione sociale che si vive in città.





