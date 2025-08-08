Sicilia, via a 255 nuove assunzioni nel Corpo Forestale: in due anni saranno 369

Il governo regionale accelera sul fronte della sicurezza ambientale. Nel 2025 entreranno in servizio 255 nuovi agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso 2021. La decisione è arrivata oggi in giunta, su proposta dell’assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, e prevede anche ulteriori 114 assunzioni nel 2026, per un totale di 369 nuovi ingressi nel biennio. La Sicilia è la Regione che attualmente conta più forestali in assoluto in Italia.

Già nei prossimi mesi l’organico sarà potenziato con i 46 vincitori iniziali del concorso, 208 nuovi reclutamenti (20 in comando e 188 dallo scorrimento graduatoria) e 1 unità assunta in ottemperanza a una sentenza del tribunale di Termini Imerese.

L’avvio delle procedure è subordinato all’approvazione del rendiconto regionale. Decisiva, per rendere possibile lo scorrimento della graduatoria, una norma nazionale contenuta nel decreto legge del 14 marzo 2025.

Con questo piano, il governo Schifani punta a colmare la carenza di personale, rafforzando la presenza di uomini e mezzi sul territorio e garantendo una più efficace difesa dell’ambiente in tutta la Sicilia.

