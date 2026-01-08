Sicilia, un milione di euro contro caporalato e lavoro nero: via ai nuovi progetti

Lotta al capolarato ed al lavoro nero nell’isola. Questo l’obiettivo del governo del Presidente della Regione Renato Schifani che presenta la nuova occasione di integrazione nel mondo del lavoro come uno “strumento concreto contro lo sfruttamento”. Con l’avviso pubblico si invitano i cittadini provenienti da Paesi terzi e regolari nel territorio nazionale a presentare progetti lavorativi ispirati all’inclusione sociale ed alla tutela del diritto al lavoro. Sul piatto un plafond di un milione di euro a valere sul Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà Fse+ 2021-2027 Supreme 2.

Al bando dell’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, retto ad interim dal Presidente Schifani, possono partecipare, sia singolarmente che in partenariato, gli enti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti. I progetti dovranno coinvolgere cittadini provenienti da Paesi terzi vittime, anche potenziali, di sfruttamento preferibilmente con cifra migratoria ed esperienze nel settore. “L’agricoltura sociale rappresenta uno strumento concreto per contrastare lo sfruttamento e favorire l’integrazione. Al tempo stesso, consente di sostenere un comparto economico e strategico che vede ridursi progressivamente il numero di addetti” – spiega il Governatore Renato Schifani. Dalla Regione spiegano che si potrà puntare sull’avvio di nuove imprese sociali attraverso percorsi di orientamento, tirocini e formazione. I progetti possono avere una previsione di spesa tra i 125 ed i 250 mila euro e debbono essere conclusi entro il 31 dicembre 2028. Previsti novanta giorni di tempo per presentare le proposte progettuali.

© Riproduzione riservata