Sicilia regina dell’estate: le spiagge isolane tra le preferite dagli italiani e dagli stranieri

La Sicilia continua a far sognare i viaggiatori di tutto il mondo. Lo conferma l’ultima ricerca commissionata da Airbnb a Panterra Research, che rivela come le spiagge siano la meta più desiderata per l’estate 2025, segnata dalle ondate di calore record.

Secondo i dati, San Vito Lo Capo conquista il podio delle località balneari più cercate in Italia su Airbnb, subito dietro Gallipoli e davanti ad Alghero. Ma la vera sorpresa arriva da Palermo, che a livello internazionale registra un incremento del 90% di ricerche rispetto al 2024, imponendosi come una delle mete più gettonate a livello globale.

La Sicilia che incanta

Il capoluogo siciliano piace per il suo mix unico: storia millenaria, cibo inconfondibile e soprattutto un mare che non ha nulla da invidiare ai Caraibi.

Mondello , con la sua sabbia chiara e le acque cristalline, è ormai un’icona dell’estate palermitana.

, con la sua sabbia chiara e le acque cristalline, è ormai un’icona dell’estate palermitana. La Riserva di Capo Gallo offre calette nascoste e fondali spettacolari, perfetti per chi ama snorkeling ed escursioni in natura.

offre calette nascoste e fondali spettacolari, perfetti per chi ama snorkeling ed escursioni in natura. L’Isola delle Femmine rimane invece il rifugio ideale per chi cerca relax assoluto a pochi minuti dalla città.

E non è solo Palermo: le isole Eolie, con Lipari in testa, registrano un forte interesse, mentre tutta la costa siciliana – da Cefalù a Marzamemi, da Ragusa a Trapani – vive un vero e proprio boom di prenotazioni.

Il confronto con il resto del mondo

Se gli italiani guardano anche a Puglia, Sardegna e Calabria, oltre che alla Spagna e alla Grecia, a livello internazionale Airbnb segnala la crescita di mete come Saquarema in Brasile, la cool Block Island nel Rhode Island, la francese Hossegor e le spiagge del Giappone a Fukuoka.

Ma la Sicilia si ritaglia un ruolo speciale: non solo meta nazionale per eccellenza, ma anche destinazione globale in crescita, con Palermo che diventa una delle nuove capitali estive del Mediterraneo.

Un segnale per il turismo isolano

I dati Airbnb confermano una tendenza: la Sicilia è sempre più attrattiva non solo per la bellezza naturale, ma per la sua capacità di unire mare, cultura e gastronomia.

Un mix che convince gli italiani in cerca di refrigerio, ma anche un pubblico internazionale sempre più ampio.

Con il caldo che non dà tregua, i viaggiatori cercano rifugio nelle acque cristalline: e tra tutte le mete al mondo, la Sicilia continua a brillare. foto di repertorio

