Monserrato brucia nuovamente: quarto giorno di emergenza. Focolai distanti fanno ipotizzare la mano dell’uomo

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Per il quarto giorno consecutivo la collina di Monserrato, a Modica, continua a bruciare. Quello che sembrava un incendio ormai sotto controllo è tornato a riaccendersi in più punti, costringendo Vigili del fuoco, Corpo Forestale, Protezione civile e mezzi aerei a proseguire senza sosta le operazioni di spegnimento.

A preoccupare maggiormente è la presenza di nuovi focolai in aree anche distanti tra loro, circostanza che alimenta interrogativi sull’origine del rogo. Al momento non esistono conferme ufficiali da parte degli investigatori e sarà l’attività di accertamento a stabilire le cause dell’incendio. Tuttavia, la riaccensione in punti differenti del costone induce a non escludere alcuna ipotesi, compresa quella di un’origine dolosa. Le indagini sono ancora in corso.

Le condizioni meteorologiche continuano a rendere estremamente difficile il lavoro dei soccorritori. Le temperature torride, unite alle raffiche di vento che nelle ore più calde della giornata tornano ad alimentare le fiamme, favoriscono infatti la propagazione del fuoco e la riaccensione di ceppi e vegetazione ancora incandescenti. Anche la conformazione particolarmente impervia della collina complica l’intervento delle squadre a terra, rendendo indispensabile il supporto degli elicotteri e, nei momenti più critici, dei Canadair.

Tra i residenti della zona cresce la preoccupazione. Dopo giorni di interventi incessanti, il timore è che il rogo possa continuare a riprendere vigore, mettendo nuovamente a rischio il patrimonio naturalistico della collina e le abitazioni vicine. La vasta area interessata dall’incendio presenta già ingenti danni ambientali, con ettari di macchia mediterranea e vegetazione andati distrutti.

Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono senza interruzione, mentre il territorio resta sotto costante monitoraggio per individuare tempestivamente eventuali nuove riprese delle fiamme.

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