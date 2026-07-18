Rissa nei pressi del porto turistico di Marina di Ragusa

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Attimi di tensione nella serata di venerdì nei pressi del porto turistico di Marina di Ragusa, dove una rissa tra più persone ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio, avvenuto in una delle zone più frequentate della località balneare, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, residenti e turisti.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, i carabinieri hanno eseguito controlli e perquisizioni nei confronti dei soggetti coinvolti nella lite. Nel corso delle verifiche, una delle persone coinvolte, un uomo di Catania, sarebbe stato trovato in possesso di una scacciacani, ovvero una pistola a salve, priva del tappo rosso, dispositivo che per legge consente di identificarne immediatamente la natura.

L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti tecnici per verificare se sia stata alterata o modificata rispetto alle caratteristiche originali. Gli investigatori dovranno stabilire se la scacciacani sia perfettamente conforme o se abbia subito manomissioni tali da renderla potenzialmente più pericolosa.

Proseguono intanto le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e individuare le responsabilità dei partecipanti. A supporto dell’attività investigativa saranno raccolte le testimonianze dei presenti e analizzate le eventuali immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area.

La posizione del giovane, che è stato denunciato, è al vaglio degli inquirenti, in attesa dell’esito degli accertamenti previsti.

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