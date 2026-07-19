Droga e coltello a scatto: doppia denuncia dei Carabinieri durante i controlli serali a Scoglitti

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Controlli straordinari dei Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, effettuati durante il fine settimana nel vittoriese. I militari della Stazione di Scoglitti hanno denunciato due persone in distinti interventi: una per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’altra per porto di un coltello di genere vietato.

Il primo controllo è avvenuto nella frazione marinara di Scoglitti, dove i Carabinieri hanno notato un 38enne di nazionalità tunisina aggirarsi con atteggiamento ritenuto sospetto.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 10 grammi di hashish, già suddivisi e, secondo quanto riferito dai militari, pronti per essere ceduti a terzi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il trentottenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

La stessa pattuglia è tornata nuovamente in azione poche ore più tardi in piazza San Francesco, sempre a Scoglitti.

Durante un controllo di routine, i militari hanno fermato un 24enne che, al momento della richiesta dei documenti, avrebbe mostrato evidenti segni di nervosismo.

L’atteggiamento ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione personale, al termine della quale il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 15 centimetri, la cui detenzione è vietata dalla normativa.

Anche in questo caso l’arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che nelle ultime settimane ha aumentato la presenza delle pattuglie soprattutto nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.

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