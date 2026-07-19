Incendio alla collina di Monserrato: squadre da terra ancora al lavoro sui fronti attivi

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Dopo l’inferno di ieri, con le fiamme che hanno minacciato abitazioni e reso necessaria anche l’evacuazione di alcune case, l’emergenza sulla collina di Monserrato non può ancora dirsi conclusa.

Anche oggi Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e volontari della Protezione civile continuano a presidiare l’area interessata dal vasto incendio, impegnati nel controllo dei diversi fronti ancora sotto osservazione.

Al momento le operazioni vengono svolte esclusivamente da terra. I mezzi aerei, entrati in azione nei giorni scorsi per colpire le aree più impervie, non stanno operando in questa fase, mentre le squadre lavorano senza sosta per spegnere gli ultimi focolai e soprattutto per evitare che il fuoco possa riprendere vigore.

La situazione resta delicata anche a causa delle temperature eccezionalmente elevate che stanno interessando il territorio. Il caldo intenso, unito alla vegetazione ormai completamente secca, crea condizioni favorevoli alla riaccensione delle braci ancora presenti nel sottobosco.

Per questo motivo il livello di attenzione rimane massimo. Il rischio che il fuoco possa ripartire è infatti ancora concreto e le squadre continuano a monitorare costantemente tutta l’area interessata dal rogo.

L’obiettivo è mettere definitivamente in sicurezza la collina dopo una delle giornate più difficili degli ultimi anni, che ha visto centinaia di ettari di vegetazione divorati dalle fiamme e momenti di forte apprensione per i residenti delle zone circostanti.

L’invito delle autorità resta quello alla massima prudenza. In queste condizioni climatiche estreme, anche un piccolo focolaio o una minima distrazione possono trasformarsi rapidamente in un nuovo incendio.

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