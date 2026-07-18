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Grave incidente alle porte di Comiso: scooterista di 15 anni trasportato in elisoccorso a Catania
18 Lug 2026 21:04
Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il giovane è rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 19 lungo la strada statale 115, nel tratto tra Vittoria e Comiso, a due chilometri dall’abitato di Comiso, nella zona nota in città come “a casa bbrusciata”.
Il giovane che proveniva da via Brasile e che stava per immettersi sulla strada statale 115 (nel tratto di competenza comunale) si è scontrato con una vettura che proveniva da Comiso, condotta da un vittoriese di 35 anni. L’impatto è stato fatale e il giovane, che indossava il casco, è stato sbalzato contro il muro di recinzione di un noto albergo della zona. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’ambulanza è intervenuta subito ma si è preferito fare intervenire l’elisoccorso e disporre l’immediato trasferimento a Catania. Il giovane, che vive a Comiso, è stato caricato sull’elisoccorso e si trova già al Cannizzaro dove i sanitari lo hanno preso in carica. Ha riportato gravi traumi in tutto il corpo e alla testa.
I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Comiso, con l’ausilio dei vigili urbani. Il traffico è rimasto interrotto per più di due ore. I mezzi sono stati sequestrati e sono stati disposti tutti i controlli necessari, compreso l’alcoltest.
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