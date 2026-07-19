Chalet sul mare a Playa Grande: Vigili urbani e Capitaneria di porto verificano lo stato dei luoghi

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L’attenzione sul costruendo chalet in spiaggia con relativo solarium è massima. Lo assicurano al Comune di Scicli che si sta trovando ad affrontare la questione chalet sì, chalet no.

Alla vista degli operai nell’area su cui dovrebbe nascere la struttura, già ieri è scattata l’azione di verifica su una procedura che non ha ancora l’autorizzazione definitiva. Conclusa la fase delle conferenze di servizio curate dagli uffici del Demanio con gli enti abilitati a rilasciare i pareri, si è passati a quella dell’assemblamento delle carte per inviare tutto alla Regione per il relativo decreto autorizzativo. E mentre si và avanti fra carte e pareri, a Playa Grande residenti e villeggianti hanno lanciato l’allarme.

Oggi è accaduto quanto si era verificato nelle scorse settimane con il fermo dei lavori. La presenza della Polizia Locale sui luoghi sta a significare che il Comune di Scicli non lascia nulla al caso, prima di tutto reclama un’autorizzazione del Demanio che in questo fine settimana non c’è ancora visto che si parla di fase istruttoria in corso vicina alla conclusione. E’ chiaro che il rilascio di questa autorizzazione dovrebbe pur tenere in conto della posizione dei villeggianti, dei residenti e dei turisti. In altre parti dell’isola si sta mettendo in discussione il proliferare di chalet sulle spiagge.

E Playa Grande è la frazione sciclitana in cui questo malessere si sta concretizzando. Tutti a chiedersi se l’area è attrezzata di adeguati parcheggi, se le distanze dalla foce del fiume Irminio, Riserva naturale dalla bellezza incontaminata, rispettano lo stato dei luoghi. A Playa Grande si reclama chiarezza e rispetto delle regole. Lo stesso vale all’ufficio tecnico comunale e nella Polizia Locale che, assicurano gli amministratori, saranno vigili sul futuro di questo tratto di litorale. E vogliono farlo con carte alle mani.

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