Sicilia e Malta unite dal mare: festa grande al Porto Turistico per il Ragusa Xpress

Il mare, da sempre via di fuga, approdo e sogno, da domani sarà anche una concreta via di connessione tra due isole, due culture, due mondi vicini: Sicilia e Malta. Tutto pronto, infatti, per l’inaugurazione ufficiale del Ragusa Xpress, il moderno catamarano che collega Marina di Ragusa a La Valletta in meno di due ore.

Un servizio che, sebbene operativo già dal 17 maggio, trova ora la sua consacrazione pubblica in una grande festa collettiva che coinvolgerà turisti, cittadini, istituzioni e attività del territorio. Il porto turistico si prepara a vivere una serata carica di emozione e simbolismo, tra spiritualità, innovazione e spettacolo.

Un viaggio che parte dal cuore della comunità

La cerimonia prenderà il via alle 19:00 con un momento istituzionale. A fare gli onori di casa, i vertici della società che gestisce il porto e i promotori del collegamento marittimo. Insieme a loro, le autorità civili e militari del territorio e rappresentanti della comunità maltese.

A suggellare il legame tra il mare e chi lo vive, sarà l’inaugurazione della statua della Madonna di Portosalvo, protettrice dei marinai, che verrà benedetta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Un gesto di profonda spiritualità che riafferma il legame tra tradizione e progresso.

A bordo, tra eleganza e musica

Dalle 20 alle 21, i visitatori potranno salire a bordo del Ragusa Xpress per scoprirne comfort e tecnologia. Ad accompagnare la visita, musica dal vivo di violino e sax, in un’atmosfera sospesa tra mare e note, tra luci soffuse e vento caldo d’estate.

Il porto diventa palcoscenico

Al calare del sole, il Porto Turistico si trasformerà in un grande villaggio mediterraneo: artisti di strada, ballerine, esibizioni live, dj set, locali aperti fino a tardi. Un mix di intrattenimento e cultura per festeggiare un’infrastruttura che, oltre alla mobilità, promette nuove opportunità turistiche e commerciali.

Gran finale tra cielo e mare

A chiudere la serata, alle 23:45, uno spettacolo pirotecnico sul mare: un’esplosione di luci e colori per salutare una giornata storica per Marina di Ragusa e per l’intera provincia. “Con questo collegamento – affermano gli organizzatori – non si inaugura solo una rotta, ma una visione. Un modo nuovo di pensare la Sicilia al centro del Mediterraneo, più connessa, più attrattiva, più viva.”

