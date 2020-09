Sicilia e Lombardia le regioni con più pazienti in terapia intensiva - Ragusa Oggi

Sicilia e Lombardia le regioni con più pazienti in terapia intensiva

Risalgono sopra quota 100 i ricoverati in terapia intensiva positivi al Covid: sono 107, 13 in piu’ di ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.380, con un aumento di quasi cento nelle ultime 24 ore. Su anche le persone in isolamento domiciliare (25.267) ed il totale degli attualmente positivi (26.754). Questi i dati del ministero della Salute.

I dimessi ed i guariti sono diventati 207.944 (quasi 300 in piu’). Lombardia (21) e Sicilia (10) le regioni con il maggior numero di pazienti in terapia intensiva.