Si fingono carabinieri e avvocato: truffata anziana a Chiaramonte

Si sono finti carabinieri e avvocato e così hanno truffato un’anziana signora a Chiaramonte. L’episodio si è verificato il 2 gennaio ed è avvenuto ai danni di un’anziana abitante del centro storico.

Una truffa ben architettata

Secondo quanto è stato ricostruito, la truffa era ben articolata: l’anziana è stata dapprima raggiunta telefonicamente da due individui. Uno si è spacciato per maresciallo e l’altro per avvocato del figlio che, a loro dire, era stato trattenuto in caserma per motivi non chiariti. I due hanno chiesto denaro alla donna per le procedure di liberazione del figlio. Un loro complice ha raggiunto la signora in casa fingendosi carabiniere, indossando abiti civili. La donna, non avendo a disposizione denaro in contante, ha dato tutto l’oro che aveva in casa e oggetti preziosi: un ingente quantitativo, secondo quanto è stato ricostruito. Una truffa ben architettata che ha destato preoccupazione nel piccolo comune montano. La donna, infatti, subito dopo essersi accertata che il figlio non aveva subito nessun procedimento legale, ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione. Indagini in corso per risalire all’identità dei truffatori.

