Si è dovuto ricorrere al braccialetto elettronico per tenerlo lontano dalla sua ex

E’ stato arrestato a Rosolini dai carabinieri un giovane di 23 anni accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata.

E’ STATO NECESSARIO ANCHE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO

L’uomo non accettava la fine della relazione sentimentale con l’ex ragazza e così ha iniziato a perseguitare la vittima recandosi più volte a casa sua, minacciandola tramite messaggi inviati anche al padre della giovane donna. Alla fine, a seguito della denuncia della vittima, i carabinieri hanno informato l’Autorità Giudiziaria. Per tenerlo lontano dalla donna oltre ad averlo sottoposto ai domiciliari, per lui anche il braccialetto elettronico.