Si dimette il vicesindaco di Scicli, Concetta Drago

Il vicesindaco di Scicli, Concetta Drago, si è dimessa. Le dimissioni sono state accettate dal sindaco, Mario Marino. Il sindaco ha elogiato il lavoro svolto da Concetta Drago durante il suo incarico, sottolineando la sua passione, dedizione e competenza nel servire la comunità di Scicli.

Le dimissioni per motivi personali e professionali

Fra le varie attività svolte, il sindaco ha riconosciuto il merito di Concetta Drago nell’assunzione di nuovo personale nell’Ente dopo anni di blocco delle assunzioni, il che ha permesso di introdurre nuove professionalità che hanno rafforzato gli uffici comunali. Inoltre, ha apprezzato il suo supporto agli Affari legali e istituzionali, compreso il Contenzioso, e il suo impegno nel recupero dell’Archivio storico comunale e nella sua valorizzazione a fini storici e culturali.

Il sindaco ha espresso un ringraziamento a nome della giunta, dei dipendenti e dei funzionari dell’Ente per il contributo di Concetta Drago. Le sue dimissioni sono dovute a ragioni personali e professionali.

Questo, il testo integrale della missiva scritta dall’avvocato Drago:

“Gentilissimo Sindaco,

“con grande rammarico, rassegno le mie dimissioni irrevocabili dall’incarico di Vicesindaco ed Assessore comunale con effetto immediato.

La ringrazio per la fiducia che ha voluto accordarmi un anno fa e che, più volte, ha confermato in questi mesi. Durante questo periodo ho sempre cercato di svolgere al meglio delle mie possibilità tutte le attività correlate alle deleghe assegnate con impegno, responsabilità, onestà e rigore morale in un settore dell’Amministrazione particolarmente delicato e complesso.

In questa occasione, non posso fare a meno di evidenziare il grande lavoro svolto dal personale degli uffici che mi hanno sempre collaborato con professionalità e rara dedizione, andando spesso anche oltre i compiti loro assegnati.

Oggi, ragioni strettamente personali e professionali impediscono il proseguimento del mio impegno all’interno di questa compagine assessoriale.

La prego di voler estendere i miei ringraziamenti a tutti i membri della Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i Consiglieri Comunali, ai funzionari, a tutto il personale e in ultimo, ma non per importanza, alla Segretaria Generale del Comune di Scicli, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, con la quale ho avuto un’interlocuzione costante ed una stretta e sempre proficua collaborazione.

Con tutti ho intrattenuto rapporti di grande correttezza e lealtà sempre nell’esclusivo interesse della Città e dei Cittadini. Auguro a tutti di proseguire con successo questa esperienza politica e sono fiduciosa che, con lei alla guida, questa Amministrazione potrà raggiungere i risultati sperati per il bene della Città e degli Sciclitani”.