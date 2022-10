l Consiglio comunale di Scicli chiede di riposizionare la bandiera dell’Arcigay a palazzo Spadaro

Clima sereno e voti unanimi nel consiglio comunale di ieri sera a Scicli.

La maggioranza consiliare ha presentato un ordine del giorno con cui ha chiesto all’amministrazione retta dal sindaco Mario Marino di riposizionare la bandiera dell’Arcigay su un balcone del prospetto di palazzo Spadaro, sede dell’assessorato alla cultura del Comune.

Sono intervenuti sul tema i consiglieri comunali Debora Iurato, Giuseppe Puglisi, Vincenzo Giannone e Sabrina Micarelli, che hanno impegnato l’Amministrazione in tal senso, anche in considerazione del fatto che, in assenza di regolamentazione comunale sul cerimoniale, non esistono motivi ostativi alla esposizione della bandiera.

I consiglieri di minoranza hanno accolto con favore l’ordine del giorno della maggioranza, sottoscrivendola integralmente.

In particolare, sono invenuti i consiglieri Caterina Riccotti, Marianna Buscema, Bruno Mirabella, ricordando come sul tema dei diritti umani sono importanti la condivisione e la coralità.