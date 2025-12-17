Showdown, debutto nazionale positivo per il team sciclitano

Il coach Pietro Finistrella, fresco del titolo di campione nazionale, ha portato con sé in Abruzzo 34 atleti e 17 atlete in quello che è stato il 1° torneo Nazionale di Showdown Open. Ad essere iscritti nella start list sei atleti, tre per il settore maschile e tre per quello femminile. Buone le posizioni che il gruppo ha suggellato a fine gare. Per gli sciclitani c’è stato un 13esimo posto con Giovanni Trovato, un 26esimo posto con Giovanni Amato ed un 27esimo piazzamento con Salvatore Amato. Nel settore femminile ottima la quinta posizione di Irene Barone, la sesta di Valeria Spata e la decima di Lucia Aquino.

Il coach Pietro Finistrella (per lui il compito di giocatore e di tecnico è frutto di un intenso lavoro di preparazione tecnica ed atletica e dei risultati ottenuti nelle varie gare regionali e nazionali) non poteva non dirsi orgoglioso per questo team vincente. Il livello tecnico dei giocatori cresce di giorno in giorno per la soddisfazione dell’associazione sportiva che continua a scrivere pagine di storia in questo settore sportivo che gode del sostegno di dirigenti, sponsor e tifosi. Il prossimo appuntamento, dopo la pausa delle festività, è quello di Silvi Marina, in provincia di Teramo, già programmato dalla Fispic per il mese di febbraio. Di ritorno dalla tre giorni di L’Aquila si torna nuovamente agli allenamenti per prepararsi al nuovo appuntamento.

© Riproduzione riservata