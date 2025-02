Settimana tra alti e bassi per le squadre giovanili della Volley Modica

Nonostante il turno di riposo per la Serie C e il campionato Under 17, le formazioni giovanili della Volley Modica hanno vissuto una settimana di risultati altalenanti nei rispettivi campionati.

Under 19: una vittoria convincente

La squadra Under 19, guidata da Ciccio Italia, è stata l’unica a sorridere, conquistando una netta vittoria in tre set sul campo della Koira Volley Vittoria. Una prestazione solida che conferma il buon lavoro tecnico e tattico del gruppo.

Under 15: segnali di crescita, ma arriva una sconfitta

Diverso l’esito per la formazione Under 15 allenata da Francesca Giucastro, che venerdì ha ceduto in tre set contro il Gabbiano Pozzallo. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato importanti miglioramenti, sia dal punto di vista tecnico che del gioco di squadra, lasciando intravedere margini di crescita promettenti.

Prima Divisione: un passo falso in trasferta

Domenica scorsa è stata la volta della formazione di Prima Divisione, che ha dovuto arrendersi in quattro set contro il Volley Canicattini. Una partita combattuta, ma che non è bastata per portare a casa il risultato.

Le prossime sfide

Oggi sarà il turno della squadra Under 17, impegnata a Pozzallo, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita dai colleghi Under 15 contro la stessa società.

Intanto, mentre la Serie C prosegue la sua seconda settimana di pausa, la formazione di Prima Divisione tornerà in campo domenica mattina alle 11 al Geodetico di via Fabrizio, dove affronterà la Free Volley Vittoria per provare a riscattarsi e ritrovare fiducia.

