Settimana d’Azione contro il Razzismo: due eventi a Ragusa

Due realtà attive nel territorio, Adessobasta e ANPI Ragusa, hanno aderito alla XXI Settimana d’Azione contro il Razzismo, iniziativa promossa dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nell’ambito del progetto coordinato da Toponomastica Femminile.

Per l’occasione, sono stati organizzati due eventi di riflessione e confronto, finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza sulle discriminazioni e sulla necessità di costruire una società più inclusiva. Gli incontri si svolgeranno presso la Libreria Flaccavento, gentilmente messa a disposizione da Daniela La Licata, confermando il ruolo centrale della cultura nella lotta contro ogni forma di intolleranza.

Gli eventi in programma

Il primo appuntamento, promosso da Adessobasta, si terrà lunedì 17 marzo 2025 alle ore 18.00 e sarà intitolato “Confluenze di resistenza: donne migranti e percorsi di libertà”. Attraverso un intreccio di sguardi intergenerazionali, letture e musica, verranno raccontate le storie di donne che, attraversando confini e pregiudizi, lottano per affermare la propria libertà. L’evento si propone come un momento di forte coinvolgimento emotivo, in cui parole e note si fonderanno per dare voce alle sfide e alle conquiste di chi ha lasciato la propria terra per costruire un nuovo futuro. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di numerosi volontari e associazioni, tra cui “Il Corno Francese Blu”, che ha contribuito alla realizzazione della scenografia, delle letture e delle performance musicali.

Il secondo evento, promosso da ANPI Ragusa, vedrà l’inaugurazione della mostra “Confluenze di diritti: il lungo viaggio verso la cittadinanza”, in programma per venerdì 21 marzo 2025 alle ore 18.00. L’esposizione metterà in luce le esperienze, gli ostacoli e le prospettive di chi, in Italia, affronta un percorso complesso per ottenere il riconoscimento della propria appartenenza. Un tema di forte attualità che sollecita riflessioni profonde sulla necessità di riforme in grado di garantire pari diritti e opportunità per tutte e tutti.

