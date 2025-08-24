Sette bello per il Modica Calcio contro Pro Ragusa

Un buon Modica Calcio chiude gli allenamenti congiunti pre stagione con una vittoria per 7-0 contro il Pro Ragusa. La formazione di Raciti si regala una vittoria con la doppietta di Savasta, che sigla così il suo ritorno in maglia rossoblù, quindi i gol di Belluso, su rigore, Sessa con un bel pallonetto e ancora Brucaletta, Susino e Misseri per chiudere i conti.

Ma le indicazioni più importanti non arrivano tanto dai gol quanto dal gioco che la formazione modicana riesce ad esprimere, con ottime trame di gioco che portano gran parte della rosa a calciare. Un’ottima rotazione tra difesa, centrocampo e attacco che muove la squadra in modo preciso e la guida verso l’area di rigore avversaria, con centrocampisti e attaccanti pronti a far male alla difesa avversaria.

Un buon test in vista della prima gara ufficiale che vedrà questi ragazzi impegnati al Vincenzo Barone nella gara di andata della Coppa Italia contro il Palazzolo. Le premesse sono ottime e il lavoro di Raciti è sotto gli occhi di tutti, così come le qualità di una squadra ben costruita e già affiatata. Adesso è tempo di dimostrare che tutto questo sarà la normalità in una stagione che si presenta come dura e avvincente.



