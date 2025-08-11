Sette attraversamenti pedonali ed una rotatoria. La provinciale Pozzallo-Marza più sicura

Una strada pericolosa per i troppi attraversamenti non controllati per raggiungere la spiaggia densamente frequentata nei mesi estivi. E’ così che due enti, il Comune di Ispica ed il Libero Consorzio comunale proprietario della strada, si sono trovati d’accordo su un progetto redatto dai tecnici di viale del Fante con i suggerimenti arrivati anche da palazzo Bruno di Belmonte. I lavori dovrebbero iniziare in autunno. La proposta progettuale prevede sette attraversamenti pedonali tutelati da apposite isole salvagente ed una rotonda in prossimità della Via del Villaggio.

Dal sindaco Innocenzo Leontini e dall’assessore Massimo Dibenedetto la richiesta di prevedere anche la realizzazione di una rotatoria in prossimità del Soda che i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa hanno già inserito in un altro progetto e finanziamento. “Rimane alta la nostra attenzione sulla sicurezza stradale – sono le parole del sindaco Leontini e dell’assessore Dibenedetto – questo rientra in una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale a Ispica. Come ad esempio l’illuminazione del sottopasso sulla Ispica-mare, pericolosamente lasciato al buio per anni, il rifacimento del manto della via di fuga sud che costeggia il canale Circondariale, la Bufali Marza, che sarà riasfaltata non appena il Consiglio Comunale approverà la variazione di bilancio necessaria ad incamerare il contributo regionale”.

© Riproduzione riservata