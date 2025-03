Servizio raccolta rifiuti. Scicli in sofferenza

Le segnalazioni non si contano. Arrivano dai cittadini che lamentano il mancato ritiro delle frazioni di rifiuti nella singola tipologia della differenziazione. Se viene ritirato il vetro, non viene ritirato l’umido e così via anche per l’indifferenziato. Un disservizio che arriva quasi ad orologeria, in prossimità dell’attesa festa di San Giuseppe e della Cavalcata stessa che richiamano in città turisti e cittadini da ogni parte. Oggi la situazione è pesante. L’Amministrazione Marino sta cercando di dirimere eventuali incomprensioni con la ditta Impregico, aggiudicataria del servizio, incomprensioni che stanno portato alla situazione di estremo disagio lamentato in questi ultimi giorni dagli utenti. “Stiamo lavorando per riportare il servizio alla normalità – assicura il sindaco Mario Marino – speriamo di riuscirci al fine di ripristinare la corretta raccolta dei rifiuti e dare un servizio alla città. Siamo vicini alla festività di San Giuseppe e dobbiamo muoverci per dare il giusto decoro alla città”.

Giovedì alle 18 una nuova seduta del consiglio comunale.

“Parleremo di uno dei punti più delicati, per l’intera collettività, inseriti all’ordine del giorno, vale a dire la persistenza di criticità nel servizio di igiene ambientale – spiega la consigliera comunale Marianna Buscema – per questa ragione stiamo raccogliendo una serie di indicazioni dai cittadini per verificare o meno la reiterazione delle criticità segnalate. Abbiamo la necessità di comprendere come stiano davvero le cose e quale miglior occasione per farlo se non avviare un confronto su questo tema in seno al civico consesso, così come abbiamo fatto di recente per la questione del servizio idrico integrato. Siamo convinti che, anche con il supporto dei cittadini, si può comprendere ancora meglio se e quali variazioni di rotta si possono imprimere al servizio di igiene ambientale per rendere sempre più lo stesso rispondente alle esigenze della cittadinanza. Noi, come sempre, saremo pronti a raccogliere le varie esigenze che emergeranno per garantire delle risposte all’altezza della situazione”.

