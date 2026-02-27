Servizio Civile Universale, l’ASP di Ragusa seleziona 54 volontari: domande entro l’8 aprile 2026

Opportunità concreta per i giovani del territorio ibleo. L’ASP di Ragusa ha pubblicato il bando per la selezione di 54 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. I candidati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, potranno presentare domanda entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

L’iniziativa rientra nel programma “Bene Salute 2025” e punta a rafforzare i servizi sanitari e socio-assistenziali attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

Due progetti per rispondere ai nuovi bisogni del territorio

I 54 posti disponibili sono suddivisi in due distinti progetti. “Nuovi bisogni assistenziali” è dedicato al supporto delle persone in condizioni di fragilità o esclusione sociale, con attività mirate all’accompagnamento e all’assistenza nei percorsi di cura. “Dialogo sanitario”, invece, è orientato all’educazione alla salute e al potenziamento degli sportelli informativi, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi e migliorare la comunicazione tra cittadini e strutture sanitarie.

Un investimento che coniuga formazione, inclusione e potenziamento dei servizi pubblici, offrendo ai giovani un’esperienza qualificante dal punto di vista umano e professionale.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL del Servizio Civile Universale, accessibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per informazioni è possibile contattare i referenti aziendali dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, al numero 0932-448921 oppure scrivere all’indirizzo servizio.civile@asp.rg.it.

Il direttore generale Drago: “Investiamo sulle nuove generazioni”

L’ASP di Ragusa è accreditata presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale dal 2019. Dal 2021 al 2025 ha attivato dodici progetti coinvolgendo 168 operatori volontari, ai quali si aggiungono altri 30 giovani inseriti tramite il programma Garanzia Giovani. Un percorso che ha consentito di intercettare circa 1,2 milioni di euro destinati al rafforzamento dei servizi e delle opportunità per i giovani del territorio.

