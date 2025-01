Servizio Civile all’Anffas Onlus di Ragusa: come candidarsi

L’Anffas Onlus di Ragusa ha avviato la ricerca di giovani aspiranti operatori volontari per il Servizio Civile Universale, da svolgersi durante l’anno 2025. L’opportunità è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on line (Dol), accessibile da pc, tablet e smartphone al seguente indirizzo:

www.domandaonline.serviziocivile.it.

Requisiti di accesso

Per candidarsi, gli interessati devono accedere alla piattaforma Dol attraverso un sistema di riconoscimento. È obbligatorio utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2. Maggiori informazioni sullo SPID, sui servizi offerti e sulla procedura di richiesta sono disponibili sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

Per i cittadini UE e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non abbiano la possibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere alla piattaforma Dol con credenziali specifiche, da richiedere seguendo le istruzioni disponibili sulla home page della piattaforma.

Selezione e informazioni

Gli aspiranti volontari saranno sottoposti a una selezione, con modalità e date che verranno pubblicate sul sito ufficiale dell’Anffas Onlus e sul portale www.assod.org.

In particolare, l’Anffas di Ragusa ha richiesto quattro volontari, uno dei quali sarà destinato alla categoria “giovane con minori opportunità”. La scadenza per presentare le domande è fissata per le 14 del 18 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, è possibile consultare il link ufficiale dedicato al bando:

https://www.assod.org/servizio-civile-universale-bando-ordinario-2024-scadenza-presentazione-domande-18-febbraio-2025-ore-1400/.

