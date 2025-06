Sergio Firrincieli accusato di tradimento del Movimento 5 Stelle: ufficialmente deferito ai probiviri

RAGUSA – Clima rovente nei pentastellati iblei: venerdì l’on. Stefania Campo ha formalmente presentato ai probiviri del Movimento 5 Stelle una richiesta di verifica nei confronti del consigliere comunale Sergio Firrincieli, accusato di aver disatteso la linea ufficiale del partito durante le recenti elezioni provinciali.

La vicenda era già stata oggetto di discussione molto serrata durante la recente assemblea provinciale ma si pensava che tutto potesse terminare nell’ambito della dialettica interna pur partendo da divergenze evidenti. Ed invece no, l’on. Campo ha deciso di andare avanti e fare appello ai probiviri del partito. Non c’è una dichiarazione ufficiale della Campo ma fonti vicine al movimento ci confermano questa nuova mossa.

Durante l’assemblea Firrincieli è stato nei fatti accusato di tradimento al Movimento 5 Stelle perché non ha votato per il candidato che era stato individuato per le elezioni provinciali. Una scelta che lo ha messo in contrapposizione con i vertici provinciali del Movimento 5 Stelle e con la stessa on. Campo sebbene da tempo c’è un rapporto di supporto reciproco proprio con lo stesso Firrincieli. Evidentemente le strade si sono già separate.

Ed infatti proprio lo stesso venerdì, Firrincieli ha agito in modo politico assai eloquente: ha inviato una mail alla stampa, assumendo spontaneamente il ruolo di “addetto stampa” per l’on. Scerra, inoltrando alla stampa il suo comunicato sull’aeroporto di Comiso, con una premessa secca: “Buon pomeriggio. Vi giro, per la diffusione alla stampa, l’intervento dell’on. Scerra sull’aeroporto di Comiso. Grazie per l’attenzione e buon lavoro”: Firrincieli ha cambiato lavoro? E’ diventato l’addetto stampa dell’on. Scerra? Presto detto. E’ un gesto che suona come un chiaro segnale di spostamento di strategia: da un alleato fidato di Campo a un referente alternativo, magari anche in vista di futuri equilibri interni al Movimento.

Secondo ambienti pentastellati, la svolta riguarda proprio i rapporti con Filippo Scerra: si vocifera, infatti, che Campo e Scerra non sarebbero mai stati allineati internamente. Ma c’è anche chi sostiene che Firrincieli sia già in procinto di attraversare ponti politici che lo porteranno in altre realtà partitiche. Forse a far compagnia all’ex segretario regionale dei 5 Stelle, Cancelleri, transitato in Forza Italia.

