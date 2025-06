Caso Firrincieli M5S, la replica dell’on. Stefania Campo: “Mai presentato richiesta ai probiviri. Rapporto con Scerra è solido”. La vicenda politica resta aperta

Riceviamo e pubblichiamo alcuni stralci della nota dell’avvocato Valentina Argentino, legale dell’on. Stefania Campo, che interviene per chiarire alcune affermazioni contenute nell’articolo pubblicato sul nostro quotidiano online, in merito alle recenti tensioni interne al Movimento 5 Stelle a Ragusa e, in particolare, al ruolo del consigliere comunale Sergio Firrincieli accusato di non aver osservato, alle elezioni provinciali, la linea politica del partito e per questo motivo al centro di un duro dibattito interno in una recente assemblea. Notizie, quest’ultime, confermate proprio durante l’incontro.

Secondo quanto riportato nella nota dell’avvocato, “si attribuiscono alla mia assistita fatti falsi e fuorvianti, minando la credibilità e la reputazione della stessa”. L’on. Campo, per il tramite del proprio avvocato, smentisce in maniera categorica di aver presentato una formale richiesta di verifica ai probiviri del partito nei confronti del consigliere Firrincieli. Smentisce inoltre qualsiasi dichiarazione ufficiale sulla vicenda, sottolineando di non essere mai stata contattata per un commento o una verifica preventiva dalla nostra redazione. Viene definita “assolutamente falsa” anche l’ipotesi di una contrapposizione interna con l’on. Filippo Scerra.

Nel nostro articolo, ad onor del vero, non erano presenti virgolettati attribuibili all’on. Campo, proprio perché nessuna dichiarazione diretta e ufficiale era stata rilasciata dalla stessa. Le ricostruzioni riportate si basavano su fonti raccolte nell’ambiente politico locale, che – alla luce della rettifica – si sono rivelate imprecise. In particolare, l’informazione secondo cui l’on. Campo avrebbe già attivato i probiviri è risultata infondata, anche perché non è un compito che le spetta ma semmai riguarda il Gruppo territoriale di Ragusa. Prendiamo atto della smentita e la riportiamo, come è giusto che sia, nel rispetto del diritto di replica e della completezza dell’informazione, scusandoci con lei e con i nostri lettori.

Ma tolta questa precisazione importante, va sottolineato che la vicenda politica non può dirsi chiusa. Al contrario, resta sul tavolo una frattura evidente a livello locale. La posizione del consigliere Firrincieli – che alle scorse elezioni provinciali ha scelto di non seguire la linea del Movimento – continua a suscitare discussioni e malumori tra attivisti. Una situazione acuita da un episodio che ha destato non poco stupore nei giorni scorsi: la diffusione, da parte dello stesso Firrincieli, di un comunicato stampa a firma dell’on. Scerra riguardante l’aeroporto di Comiso. Un gesto che lo ha visto, nei fatti, sostituirsi all’addetto stampa del deputato nazionale, in un’iniziativa che ha alimentato dubbi e che ci ha portato, anche a noi, ad un lettura diversa. Del resto perché mai Firrincieli si trasforma in addetto stampa di Scerra, diffondendo il suo comunicato stampa, quasi a voler mettere in ombra il lavoro di altri rappresentanti eletti?

È in questo contesto che si è inserita l’interpretazione – oggi smentita – di una possibile iniziativa dell’on. Campo presso i probiviri. Pur non essendo avvenuta, come chiarito e ribadito dalla stessa deputata, non si può escludere che il caso Firrincieli non desti nuove imminenti posizioni. Ribadendo che non c’era – né c’è – alcuna intenzione di ledere l’onorabilità dell’on. Campo, né di forzare ricostruzioni senza fondamento, riteniamo doveroso dare spazio alla replica giunta dal suo legale. Allo stesso tempo, continuiamo a seguire con attenzione l’evolversi di una vicenda politica che merita approfondimento.

