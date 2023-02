Separazione consensuale tra il Modica calcio e Pino Rigoli.

La permanenza di Pino Rigoli sulla panchina del Modica Calcio giunge al termine. Dopo un incontro tra il tecnico e i vertici societari, è stato raggiunto un accordo consensuale per interrompere il rapporto, che era iniziato come consulente nella stagione precedente, per poi diventare Direttore generale e, infine, tecnico della prima squadra dal 21 dicembre scorso.

Una scelta difficile ma necessaria

La decisione è stata difficile per la società, ma è stata presa per il bene del club, dopo una valutazione condivisa con il mister. Il Modica Calcio ringrazia sinceramente Pino Rigoli per l’impegno dimostrato in diverse vesti a favore del club, dimostrando un forte attaccamento alla città, alla società e soprattutto alla maglia rossoblu. In seguito saranno annunciate le decisioni societarie riguardanti la guida tecnica della prima squadra.