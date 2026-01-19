Senologia, passo avanti per la sanità iblea: consulenze specialistiche al “Giovanni Paolo II”

Un passo decisivo per il rafforzamento della sanità territoriale e della rete senologica in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche di Senologia – Breast Unit, garantendo alle pazienti del territorio ibleo l’accesso a competenze di altissimo livello nella diagnosi e nel trattamento delle patologie mammarie.

L’accordo, adottato con delibera n. 35 del 15 gennaio, prevede la collaborazione con la dottoressa Francesca Catalano e con l’équipe multidisciplinare di Senologia dell’Ospedale Cannizzaro, centro di riferimento regionale per la Breast Unit. Le attività cliniche e chirurgiche saranno svolte presso la U.O.S.D. di Chirurgia Senologica dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, secondo una programmazione condivisa tra le due aziende sanitarie.

Oltre all’assistenza diretta alle pazienti, la convenzione assume una forte valenza strategica e formativa. I professionisti del Cannizzaro affiancheranno infatti il personale medico e sanitario dell’ASP di Ragusa in un percorso strutturato di formazione teorico-pratica, che comprenderà la partecipazione alle sedute operatorie, la gestione di casi clinici complessi e l’attività ambulatoriale specialistica. Un investimento concreto sulle competenze locali, finalizzato a rafforzare nel tempo l’autonomia e la qualità dei servizi offerti sul territorio.

La convenzione avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo, e si inserisce in una più ampia strategia di integrazione tra strutture sanitarie siciliane, orientata a ridurre la mobilità passiva e a garantire cure sempre più qualificate e tempestive.

