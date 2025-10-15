Sedicesimi di Coppa Italia Promozione: Scicli C.R. contro Noto

Ufficiale. Dopo il ripescaggio da parte della Federazione siciliana gioco calcio dello Scicli C. R. in Coppa Italia di Promozione, è stato ufficializzato il nome della squadra che i cremisi incontreranno, nelle due gare di andata e di ritorno, il 5 ed il 19 novembre. E’ il Noto Calcio che milita nel Campionato di Promozione girone D e che ha nel carniere due punti a fronte dello Scicli di mister Giglio che ne ha uno soltanto frutto del pari ottenuto nella gara con il Pro Ragusa domenica scorso. Saranno due gare di grande sport in due città simbolo del barocco in Sicilia. Il 5 novembre si giocherà a Scicli per la gara di andata ed il 19 novembre per la gara di ritorno a Noto. Si preannunciano due incontri dalle forte emozioni fra due formazioni e due sodalizi che vogliono passare il turno dei sedicesimi di Coppa Italia.

Al momento le attenzioni sono rivolte al Campionato. Lo Scicli vuole uscire dalla bassa classifica con un solo punto in saccoccia (il Noto Calcio ne conta due di punti). Domenica incontro esterno con la Città di Canicattini, una squadra ostica che ha sei punti in classifica e che ha vinto, nella scorsa gara, sul Frigintini. L’intero parco giocatori cremisi è al lavoro per assicurarsi un buon risultato.

© Riproduzione riservata