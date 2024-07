Seconda domenica di luglio: spiagge prese d’assalto per sole e mare. Previsioni con temperature in aumento

Questa seconda domenica di luglio, il 7 luglio, le spiagge di Ragusa sono state prese d’assalto da residenti e turisti desiderosi di godersi una giornata di sole e mare. Le località balneari hanno registrato un’affluenza ampia, con famiglie, giovani e bambini che hanno trasformato le spiagge in vivaci luoghi di ritrovo estivo.

Complice il caldo e il cielo sereno, molti hanno scelto di rilassarsi sotto gli ombrelloni, prendere la tintarella o rinfrescarsi con un bagno nel mare cristallino. È stata una giornata perfetta per divertirsi all’aperto, con persone di tutte le età impegnate a costruire castelli di sabbia, giocare a beach volley e socializzare tra loro.

Previsioni Meteo: Settimana Calda e Soleggiata

Le previsioni meteo per la settimana a Ragusa indicano un periodo all’insegna del caldo e del sole. Nei primi giorni le temperature saranno in aumento, mentre verso la fine della settimana si prevede una leggera diminuzione. Non sono attese precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà minima, promettendo condizioni ideali per chi vuole trascorrere del tempo all’aria aperta.

Durante il giorno, le temperature raggiungeranno valori estivi, con massime che potranno superare i 34°C. Le notti saranno calde ma gradevoli, con leggere brezze che renderanno le serate più miti. L’umidità si manterrà su livelli moderati, contribuendo a creare un clima complessivamente piacevole.

