Scuole secondarie: eduscopio fa la classifica delle migliori nel ragusano

Il “Fermi” e il “Ferraris di Ragusa sono i migliori istituti secondari di II grado in provincia, rispettivamente per l’accesso alle università e al mondo del lavoro. È il responso dell’annuale classifica redatta dalla Fondazione Agnelli in collaborazione con l’università “Bocconi” di Milano sulle scuole in Italia, consultabile sul sito eduscopio.it. Attraverso parametri oggettivi, eduscopio fornisce un punteggio e stila i risultati.

Licei scientifici che preparano meglio alle università: conferma per il “Fermi”, seguito dal “Galilei” di Modica, scuola che detiene una maggiore percentuale di diplomati in regola con il corso di studi. La classifica scorre con il terzo posto de “La Pira” di Pozzallo; poi il “Mazzini” di Vittoria, il “Carducci” di Comiso e il “Quintino Cataudella” di Scicli.

Liceo Classico: primo l’“Umberto I” di Ragusa, seguito dal “Campailla” di Modica, dal “Mazzini” di Vittoria, dal “Curcio” di Ispica, dal “Carducci” di Comiso e dal “Cataudella” di Scicli.

Liceo linguistico: il migliore è il “Verga” di Modica”, seguito dal “Vico” di Ragusa e dal “Curcio” di Ispica (75,8% di studenti in regola).

Licei artistici: al primo posto il “Galilei-Campailla” di Modica, poi il “Carducci” di Comiso e il “Ferraris” di Ragusa.

Istituto tecnico-economico: 1. “Besta” di Ragusa, 2. “Fermi” di Vittoria, 3. “Archimede” di Modica (59% di diplomati in regola), 4. “Carducci” di Comiso.

Liceo Scientifico-Scienze applicate: 1. “Fermi” di Ragusa, 2. “Galilei” di Modica, 3. “Curcio” di Ispica, 4. “Mazzini” di Vittoria.

Liceo Scienze umane: 1. “Verga” di Modica, 2. “Vico” di Ragusa (59,7% di diplomati in regola), 3. “Mazzini” di Vittoria”

Istituto Tecnico-tecnologico: 1. “Majorana (Ferraris)” di Ragusa, 2. “Fermi” di Vittoria, 3. “Gagliardi (Vico-Umberto I)” di Ragusa (45,1% di diplomati in regola), 4. “Archimede” di Modica.

Scuole secondarie che preparano al lavoro: il parametro è un contratto di lavoro di almeno sei mesi entro i due anni dal conseguimento del diploma. La novità è l’ingresso in classifica di istituti paritari.

Professionale-servizi: 1. “Principi Grimaldi” di Modica (54,92 di diplomati in regola), 2. “Ferraris” di Ragusa, 3. “La Cultura” di Comiso, 4. “Curcio” di Ispica, 5. “Marconi” di Vittoria.

Tecnico-economico: 1. “Besta” di Ragusa (52,99% di diplomati in regola), 2. “Archimede” di Modica, 3. “Fermi” di Vittoria, 4. “Cataudella” di Scicli, 5. “Carducci” di Comiso, 6. “Europa” di Modica, 7. “La Pira” di Pozzallo.

Tecnico-tecnologico: 1. “Alberti” di Modica (62,97% di ndiplomati in regola), 2. “Majorana” di Ragusa, 3. “Cataudella” di Scicli, 4.“Vico-Umberto I-Gagliardi” di Ragusa, 5. “Besta” di Ragusa, 6. La Pira” di Pozzallo, 7. “Fermi” di Vittoria.

Professionale – industria e artigianato: 1. “Ferraris” di Ragusa (71,66% di diplomati in regola), 2. “Verga” di Modica, 3. “Marconi” di Vittoria.