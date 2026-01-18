Scuole chiuse in provincia il 19 e 20 gennaio per allerta meteo

La decisione è ormai ufficiale e condivisa: tutte le scuole della provincia di Ragusa resteranno chiuse nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026. Un provvedimento corale, maturato dopo il confronto tra i sindaci del territorio, alla luce dei bollettini che interessano l’area iblea.

A sancire definitivamente l’allineamento dei Comuni è stato anche il sindaco di Ragusa, che ha chiarito la posizione dell’amministrazione comunale con un messaggio diretto alle famiglie:

«Visti i bollettini che interessano il nostro territorio, di intesa con i sindaci della provincia, abbiamo stabilito di chiudere precauzionalmente le scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 19 e 20 gennaio 2026. Nelle prossime ore verranno emesse le ordinanze, ma le famiglie possono già organizzarsi».

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che certificano una scelta unitaria a livello provinciale, già anticipata dalle ordinanze firmate dai sindaci di Vittoria e Pozzallo. Ora il quadro è completo: nessun Comune farà eccezione, e l’intero sistema scolastico provinciale si fermerà per due giorni.

Una decisione che nasce dal principio di precauzione e da un coordinamento istituzionale raro ma necessario. In situazioni che impongono attenzione e responsabilità, i sindaci hanno scelto di muoversi insieme, evitando incertezze e disparità tra territori confinanti.

Le ordinanze verranno formalizzate nelle prossime ore dai singoli Comuni, ma l’indicazione è già chiara e valida per tutti: scuole chiuse in tutta la provincia di Ragusa. Un messaggio netto, che consente alle famiglie di organizzarsi per tempo e restituisce l’immagine di un territorio che, almeno stavolta, ha deciso di parlare con una sola voce.

