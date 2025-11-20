Scuola e innovazione: al Plesso “Cannizzara” di Modica è arrivata “MIRI” per una didattica immersiva

Da quest’anno il Plesso Cannizzara dell’Istituto Carlo Amore – Piano Gesù di Modica ha la possibilità di sperimentare metodi di istruzione all’avanguardia.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, grazie ai fondi regionali destinati al potenziamento del sistema educativo, nel Plesso di Cannizzara è stata introdotta l’Aula Immersiva MIRI, un ambiente tecnologico capace di trasformare lo spazio scolastico in un laboratorio di esperienze multisensoriali. L’installazione dell’aula MIRI nel plesso Cannizzara rappresenta la seconda attivazione del progetto all’interno dell’Istituto, dopo quella già operativa nel plesso Piano Gesù.

Il sistema MIRI (Multimedia Interactive Room Innovation), è una tecnologia che permette di proiettare immagini, video ed elementi interattivi sulle pareti dell’aula, trasformandola in un ambiente avvolgente a 360 gradi. Gli studenti non assistono semplicemente alla lezione: la vivono immersi nei contenuti.

L’aula che gli studenti del Plesso Cannizzara hanno già sperimentato in queste settimane diventa un fondale naturale in cui esplorare ecosistemi, mari e foreste; uno spazio storico-temporale che permette di rivivere epoche, eventi e civiltà; un laboratorio scientifico virtuale dove osservare fenomeni non riproducibili in classe; una stanza creativa per narrazioni e mappe concettuali.

Le potenzialità educative della didattica immersiva sono molteplici e già evidenziate da numerosi studi nel settore. Il metodo infatti aumenta l’attenzione e la motivazione: gli studenti sono completamente coinvolti e mostrano maggiore partecipazione attiva, mentre la percezione visiva, sonora e spaziale facilita la comprensione dei concetti più complessi. Ambienti immersivi favoriscono strategie didattiche diversificate, utili anche per studenti con bisogni educativi speciali.

La didattica immersiva crea quindi un ponte tra teoria e pratica, portando gli alunni dentro le discipline anziché lasciarli spettatori passivi. Prima dell’attivazione, gli insegnanti hanno partecipato a un corso di formazione specializzato, finalizzato a comprendere le potenzialità della piattaforma MIRI e a inserirla consapevolmente nella progettazione educativa. La preparazione del personale docente è stata una tappa fondamentale per garantire un utilizzo efficace e sostenibile nel tempo.

Presto anche i genitori potranno comprendere le potenzialità di questa bella novità. La scuola aprirà le porte dell’aula immersiva infatti ai genitori. L’Open Day dell’11 dicembre, in programma dalle 16:00 alle 18:00, offrirà l’occasione di sperimentare direttamente le potenzialità di MIRI e osservare come la tecnologia stia cambiando l’approccio all’apprendimento.

L’introduzione dell’Aula Immersiva MIRI nel plesso Cannizzara rappresenta un passo importante verso una scuola sempre più moderna e centrata sull’esperienza attiva. Un investimento che amplia le opportunità educative e introduce strumenti innovativi, capaci di rendere lo studio più coinvolgente, inclusivo e vicino ai linguaggi delle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata