Scuola dell’infanzia a Pozzallo: biglietti mensa a prezzo ridotto dal 10 novembre, possibili rimborsi

A partire da lunedì 10 novembre e fino a venerdì 19 dicembre 2025, il costo del biglietto mensa per le classi della Scuola dell’Infanzia di Pozzallo sarà ridotto da € 4,23 a € 0,80. La vendita dei biglietti a tariffa ridotta inizierà giovedì 6 novembre.

La misura è stata adottata per venire incontro alle esigenze delle famiglie e garantire la continuità del servizio mensa scolastica in un periodo di particolare attenzione alla spesa pubblica e al sostegno alle utenze scolastiche.

Dal Comune di Pozzallo si comunica, inoltre, che gli utenti della Scuola Primaria dovranno conservare con cura le ricevute d’acquisto e le matrici dei biglietti come attestazione della spesa sostenuta. Tali documenti potranno essere utilizzati per un eventuale rimborso parziale al termine dell’anno scolastico, in merito al quale saranno fornite ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

Tutti i biglietti acquistati – sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria – potranno essere utilizzati esclusivamente fino a venerdì 19 dicembre 2025.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pozzallo.

