Scoperto caseificio abusivo e sospeso un allevamento nel territorio fra Ispica, Rosolini e Noto. FOTO

I carabinieri di Modica insieme a quelli di Noto, ai Nas di Ragusa e al reparto tutela agroalimentare di Messina, hanno effettuato alcuni controlli in allevamenti e imprese alimentari nei territori di Ispica, Rosolini e Noto.

UN CASEIFICIO ABUSIVO

A seguito di questi controlli sono state riscontrate numerose mancanze da quelle igienico-sanitarie oltre a quelle di natura amministrativa. In particolare i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un allevamento di ovini e caprini, circa 700 capi di bestiame, di fatto non a norma, situato nei territori di Ispica e Rosolini. Il proprietario, un allevatore pregiudicato di 48 anni, è stato sanzionato per numerose violazioni: la mancanza dell’autorizzazione a movimentare il bestiame, la produzione di alimenti non conformi, l’omessa registrazione dell’allevamento, l’irregolare identificazione degli animali, l’assenza della predisposizione delle procedure per l’autocontrollo oltre la sussistenza di consistenti carenze igienico sanitarie. L’allevatore, proprietario anche di un caseificio in contrada Renno, nel comune di Noto, era peraltro sprovvisto della segnalazione certificata di inizio attività.

LE SANZIONI



I militari dell’Arma hanno sequestrato 15 kg di formaggio e distrutto oltre 100 litri di latte di pecora: sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 6mila euro. Gli è stata anche sospesa l’attività imprenditoriale fino a quando l’azienda non si conformerà alle prescrizioni imposte dalla legge.