Scontro tra un furgoncino e un pullman di linea Giamporcaro che da Vittoria porta a Catania

Scontro tra un autobus di linea e un furgoncino nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, sulla strada statale 514 Ragusa – Catania.

L’autobus di linea della ditta Giamporcaro, partito alle 15,30 da Catania in direzione di Vittoria e Comiso, si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un furgoncino che viaggiava in direzione opposta. Lo scontro è avvenuto in territorio di Vizzini, non distante dallo scalo ferroviario.

Non ci sono feriti. Traffico rallentato

Per il momento, pare non ci siano feriti e nessuno ha riportato delle conseguenze.

Il traffico è stato rallentato e regolamentato, nel doppio senso di marcia, dai vigili urbani, ma non è stato interrotto.

Sul pullman viaggiano quasi esclusivamente abitanti di Vittoria, Comiso e Acate che ne fruiscono per gli spostamenti in direzione di Catania.

