Scontro tra auto e moto sulla A29: muoiono in due. Chiusa la carreggiata per Birgi

Drammatico incidente questa mattina sulla A29dir “Diramazione per Birgi”, nei pressi dello svincolo per Paceco, a pochi metri dall’innesto con l’autostrada principale. Lo scontro, avvenuto al km 0,100 in direzione aeroporto, ha coinvolto un’autovettura e un motociclo. Il bilancio è pesantissimo: due persone sono decedute.

A seguito dell’impatto, la carreggiata è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La viabilità è stata temporaneamente deviata sulla A29dir in direzione Trapani.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e la gestione del traffico, nel tentativo di ridurre i disagi per gli automobilisti e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Le vittime non sono state ancora identificate ufficialmente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

