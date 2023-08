Scontro tra auto: 4 feriti

È di quattro feriti, per fortuna non gravi, il bilancio di un incidente che si è verificato ieri sera a Vittoria, all’incrocio tra via Giambattista Iacono e via Roma.

A scontrarsi, pare a causa di una mancata precedenza, sono stati una Smart ed una Minicar 50, condotta da un minorenne in possesso di patentino.

Due feriti sono minorenni

Due dei feriti sono minorenni. Tutti sono stati condotti in ospedale e medicati. Le conseguenze, per fortuna, non sono gravi.

Nello scontro sono state danneggiate anche delle vetture parcheggiate. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani di Vittoria. Ricerca fotografica di Franco Assenza