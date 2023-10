Scontro auto-moto a Ragusa

Incidente stradale questa mattina intorno alle 11 tra un’auto e una moto a Ragusa. Lo scontro si è verificato fra via Mongibello e via Lombardia, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Ad avere la peggio il motociclista. La persona ferita è policontusa, le condizioni sono buone; si trova in osservazione al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto polizia municipale carroattrezzi e personale del 118.