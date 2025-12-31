Scomparso a Modica Roberto Di Rosa, 50 anni: i parenti preoccupati hanno allertato i Carabinieri

È stata formalmente segnalata ai Carabinieri la scomparsa di Roberto Di Rosa, 50 anni, residente a Modica. Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato le procedure di rito e sono in stato di allerta, coordinando le verifiche sul territorio e raccogliendo eventuali segnalazioni utili.

Secondo quanto comunicato, l’uomo è stato visto l’ultima volta nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, intorno alla mezzanotte. Da quel momento si sono perse le sue tracce. La segnalazione è stata diffusa anche attraverso i canali del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che sta collaborando con le autorità competenti.

Roberto Di Rosa è alto circa 1 metro e 78, pesa 75 chili, ha capelli corti brizzolati e occhi neri. Presenta una cicatrice visibile sulla fronte e una cicatrice da taglio su un polso. Al momento della scomparsa non è noto l’abbigliamento indossato.

Le ricerche si stanno concentrando non solo su Modica, ma anche nei comuni limitrofi e lungo la fascia costiera della provincia di Ragusa, da Scicli a Donnalucata, Pozzallo, Ispica, Vittoria, fino alle aree di maggiore afflusso e transito.

Le autorità invitano chiunque abbia visto l’uomo o disponga di informazioni utili a contattare immediatamente il 112 oppure il numero dedicato 388 189 4493. Anche il più piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per il buon esito delle ricerche.

I Carabinieri che rinnovano l’appello alla massima collaborazione da parte della cittadinanza, sarebbero già in possesso di elementi tali da ritenere che l’uomo possa non essersi allontanato molto ed essere ritrovato presto.

