Scomparsa la spiaggia della Marza: il mare impatta sulla strada

Il mare che avanza e la mancanza di frangiflutti in questo tratto di costa ispicese si stanno rilevando due fattori negativi a danno del territorio. Il danno che, oggi, è una realtà inconfutabile viene registrato proprio nella parte del litorale che ricade su viale Kennedy. Un’arteria che è densamente transitata in entrata ed in uscita dalla Marza e da Santa Maria del Focallo non solo nei mesi estivi ma anche negli altri mesi dell’anno viste le aziende agricole che operano nella bassa ispicese. La “distruzione” che caratterizza la costa in questi giorni è legata alla violenza del mare delle ultime settimane. La spiaggia è stata cancellata creando solo grandi e pericolosi ammassi di pietre che rendono impraticabile l’accesso. E’ chiaro che, alla luce di ciò, oggi più che mai è necessario accelerare i tempi di una nuova posa di frangiflutti capace di fermare o meglio di rallentare l’avanzata del mare sulla terraferma. Dopo questo danno ambientale si attende che la spiaggia si ricostruisca e possa consegnare, nella prossima estate, a villeggianti e turisti adeguati spazi di fruizione del mare e dell’arenile.

