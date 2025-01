Scoglitti: aggiudicati i lavori di riqualificazione e rifacimento di piazza Cavour

Il 2025 si apre con una notizia importante per Vittoria e, in particolare, per Scoglitti: l’aggiudicazione dei lavori per la riqualificazione e il rifacimento di Piazza Cavour.

Un progetto di rinnovamento per il futuro di Scoglitti

L’opera sarà una grande occasione di rinnovamento per il territorio. La riqualificazione di piazza Cavour mira a valorizzare la chiesa della Madonna di Portosalvo, elemento centrale della piazza, dare nuovo slancio all’economia locale, con particolare attenzione al settore turistico e commerciale e migliorare l’attrattiva per i giovani, attraverso un’infrastruttura moderna e all’avanguardia che tenga conto delle esigenze della movida e degli operatori economici, tra cui ristoranti e pub.

Un finanziamento strategico

L’aggiudicazione dei lavori è stata formalizzata con la determina n. 216 del 17 gennaio 2025, grazie a un finanziamento iniziale di 1.250.000 euro. Il progetto rappresenta solo il primo stralcio di un piano più ampio che punta a trasformare Scoglitti in un centro di attrazione turistica e commerciale.

