Scippo e tentato scippo nel quartiere Sorda a Modica: i carabinieri stanno verificando i fatti

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Modica sulle notizie di un tentato scippo avvenuto ieri in via Silla nel quartiere Sorda e di un altro scippo avvenuto nei giorni scorsi in via Sacro Cuore nei pressi della chiesa.

L’allarme sta circolando in queste ore sui social dove una cittadina ha raccontato quanto le è accaduto ieri intorno alle 19.00, quando, dopo avere parcheggiato l’auto, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzini che avrebbero tentato di sottrarle con la forza lo zainetto che portava appeso in spalla. Ad avere la meglio, per fortuna, è stata la donna e il colpo non è andato a segno, ma restano la paura per quanto accaduto e la preoccupazione soprattutto per le persone più anziane.

I militari, che ad oggi non hanno formalizzato alcuna denuncia, dicono di stare lavorando anche sui fatti avvenuti qualche giorno fa, quando un’anziana, sempre nel quartiere Sorda, ma questa volta in via Sacro Cuore, è stata scippata della borsetta. I carabinieri stanno verificando se a compiere il gesto possa essere stato un soggetto con difficoltà di tipo psichiatrico.

Nel frattempo resta la preoccupazione dei residenti della zona.

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