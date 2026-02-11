Scicli, torna “Tesi senza antitesi”: giovani laureati raccontano conoscenza e ricerca

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Confeserfidi e coinvolge giovani laureati con quello che è l’atto finale del percorso di studi quale è la laurea. Quest’anno “Tesi senza antitesi” allarga gli orizzonti: gli argomenti delle tesi non riguarderanno solo la città di Scicli e la sua storia ma anche argomenti che esulano dai contesti comuni esaltando conoscenza, esposizione e ricerca di ogni singolo laureando. “Abbiamo voluto ‘allargare’ il raggio di proposta delle tesi – spiega la dottoressa Paola Dantoni, vicepresidente della Fondazione Confeserfidi – per scandagliare altre risorse capaci di raccontare il proprio ingegno e la propria voglia di conoscere e di riportare tale conoscenza nelle loro tesi differente dai soliti canoni che segnano la fine del percorso di studi e per questo, molto interessanti. Da qui la scelta che sta alla base di questo nuovo ‘asset’ di Tesi senza antitesi”.

Si parte domenica 22 febbraio con Stefania Tidona ospite nella sede dello Spazio Multifunzionale della Fondazione Confeserfidi in via Arco Castro, nel cuore storico della città.

Alle 18 la neo laureata racconterà: L’eros in Lorenzo de’ Medici: la costruzione di una poetica amorosa individuale nel “Comento de’ miei sonetti”.

Seguiranno poi domenica 15 marzo Aurora Russino con il suo lavoro “Giocare con le parole: Rima Rimani di Bruno Tognolini”. Ed ancora Samuele Nigito, il 29 marzo, con la tesi “L’Intelligenza Artificiale nel settore Agrifood: progettazione di un chatbot per l’azienda Casa Morana”. L’ultimo evento di questa edizione vedrà protagonista Giovanni Calabrese, il 3 aprile, con la tesi dedicata a “Meccanismi di diffusione delle mafie per contiguità territoriale: il caso della provincia di Ragusa”.

© Riproduzione riservata