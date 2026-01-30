Scicli, torna l’acqua nelle borgate costiere dopo il guasto al pozzo Dammusi

Un guasto al pozzo Dammusi, sito a monte della frazione di Donnalucata, aveva costretto a fermare l’erogazione dell’acqua nelle condutture comunali con gravi disagi in un’ampia area della fascia costiera sciclitana. I tecnici di IbleaAcque hanno lavorato senza sosta ripristinando il danno tecnico e rimettendo in circuito l’acqua potabile che viene attinta dal pozzo Dammusi. Con questo intervento torna il servizio idrico nelle borgate di Donnalucata, Playa Grande, Cava d’Aliga e nelle contrade di Pianoconte e Barone. Negli ultimi giorni ci sono stati seri disagi fra gli abitanti di questa importante zona della fascia costiera sciclitana. L’erogazione dell’acqua – viene assicurato dagli addetti ai lavori – avverrà piano piano e per giungere alla completa normalizzazione si dovrà attendere l’intera giornata di oggi e fors’anche domani. Intanto diverse sono le segnalazioni che lamentano la fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti: sarebbe la conseguenza dei danni atmosferici che si sono avuti negli ultimi giorni. Il guasto al pozzo Dammusi è stato legato ad un problema tecnico che gli operai sono riusciti a risolvere.

I danni provocati dal vento hanno portato il Comune sciclitano a fermare l’attività di ricevimento dei rifiuti ingombranti nell’isola ecologica di contrada Zagarone. La violenza del vento ha danneggiato la copertura dei gazebo rendendo impossibile l’utilizzo dell’intera area.

