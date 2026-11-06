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Scicli sotto la lente della Polizia, controllate 1.283 persone: 13 espulsioni
06 Nov 2026 15:06
Centosessantotto operatori, 55 posti di controllo, 1.283 persone identificate e 13 provvedimenti di espulsione. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti a ottobre a Scicli dalla Polizia di Stato insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, contro lo spaccio di droga e l’immigrazione clandestina.
Nel centro storico sono stati controllati gruppi di edifici per verificare la destinazione d’uso, la presenza effettiva degli aventi diritto, la regolarità dei contratti d’affitto e delle utenze collegate.
Oltre alle persone identificate, sono stati controllati 562 veicoli e 10 esercizi pubblici e contestate 30 infrazioni al Codice della strada. Dei 13 provvedimenti di espulsione, cinque prevedono la partenza volontaria entro un termine, quattro l’accompagnamento nei Centri di permanenza per i rimpatri e tre misure alternative (due già eseguite con l’accompagnamento alla frontiera); in un caso il questore ha ordinato di lasciare il territorio nazionale.
I controlli, spiega la Polizia, rientrano nelle attività di prevenzione e vigilanza per garantire il rispetto della legalità e aumentare la sicurezza percepita dai cittadini.
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