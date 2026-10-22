Scicli, controlli interforze nelle case del centro storico: chi abita davvero negli affitti

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Censimento sui contratti di locazione a cittadini stranieri nel centro storico di Scicli.

L’attività di controllo è stata eseguita nella serata di ieri ed è stata finalizzata alla verifica della reale corrispondenza fra i titolari di contratto di locazione ed i veri occupanti le abitazioni. Il centro storico è stato passato a setaccio con un lavoro certosino che più volte è stato auspicato dalla comunità locale al fine di conoscere chi realmente occupa le case in affitto. Sono stati impegnati, nel servizio interforze, Carabinieri, uomini della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Tutti insieme per un lavoro fondamentale in una città, quale Scicli, abitata densamente da cittadini extracomunitari che hanno trovato casa nelle piccole ed antiche abitazioni del centro storico non occupate più dai proprietari.

Passati al setaccio alcuni immobili in corso Garibaldi, nel quartiere San Giuseppe ed in altre zone della città come le vie limitrofe al quartiere Fiumillo. È in questa parte della città che si annida il fenomeno dei contratti di locazione ad un solo individuo o ad un solo nucleo familiare; in queste abitazioni, però, il numero degli occupanti lievita in maniera esponenziale fin da dopo la stipula del contratto. In alcuni casi non esistono neanche i contratti di locazione e le case vengono concesse a parola. E poi ci sono immobili abitati da dieci a venti persone con stanze che diventano dormitori e che fungono solo da punto di appoggio per passare la notte.

È lì che si registrano gli atti di violenza, è lì che si verificano festini a base di birra ed alcool che poi sfociano in vere e proprie risse. Più volte gli abitanti hanno sollecitato interventi delle forze dell’ordine per verificare lo stato locativo delle abitazioni, molte delle quali sono passate agli eredi e che, in assenza di alienazione, scelgono di dare in affitto le piccole case, in taluni casi prive anche di adeguati servizi, dalle quali ricavano delle rendite mensili.

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