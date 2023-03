Scicli: si sostituisce il telo danneggiato della discarica di San Biagio

Inizieranno nei primi giorni del mese di aprile i lavori di ripristino del telo di copertura della discarica di San Biagio. Si interverrà sulla prima vasca, quella in cui i danni causati dalle piogge alluvionali dell’8 e 9 febbraio scorsi hanno creato uno stato di deficit strutturale per l’impianto e dove si riscontra la maggiore presenza di percolato. La spesa è di 200 mila euro. Affidati i lavori ed il telo da installare è già stato commissionato dalla ditta affidataria dei lavori.

Notevoli i danni nella discarica di San Biagio

“Il forte vento e le piogge torrenziali hanno divelto parte del telo di copertura della discarica in Ldpe e Hdpe compromettendo il sistema di separazione delle acque piovane dal percolato prodotto dalla discarica – spiega l’assessore al ramo Enzo Giannone – dai sopralluoghi che abbiamo eseguito è stato riscontrato che la copertura provvisoria costituita da una geomembrana impermeabilizzante risulta strappata e lacerata per circa il 60 cento della sua totalità, per una superfice di 25.000 metri quadrati, creando un rischio considerevole alla sicurezza igienico-sanitaria del sito”.

C’è un progetto complessivo di messa in sicurezza dell’Ufficio tecnico per un importo di 1 milione e 300 mila euro presentato al Dipartimento di Protezione civile regionale.

“Ad oggi, il rischio igienico-sanitario è stato contenuto grazie ai continui prelievi di percolato misto ad acqua. Va specificato che si tratta di un’attività straordinaria insostenibile per le casse comunali e non in grado di tutelare l’ambiente a medio lungo termine – afferma il sindaco Mario Marino – per questo, considerata l’urgenza di ripristinare il telo di copertura della discarica, abbiamo attivato presso il Dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana la procedura prevista dall’art. 250 del Codice dell’Ambiente, ‘bonifica da parte dell’amministrazione’, e richiesto un intervento mirato di messa in sicurezza parziale dell’ex discarica, attraverso l’attivazione di una somma urgenza pari a 200 mila euro”.